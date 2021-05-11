Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в апреле 2021 года в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 27,8%. Цены в пределах Украины выросли на 21,8%, за пределы Украины - на 52,6%.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 28,4%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 54,7%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 68,9%, в том числе внутри Украины - на 72,1%.