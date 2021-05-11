Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в апреле 2021 года в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 27,8%. Цены в пределах Украины выросли на 21,8%, за пределы Украины - на 52,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 28,4%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 54,7%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 68,9%, в том числе внутри Украины - на 72,1%.
Напомним, в марте 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 30,8% выше показателя за апрель прошлого года.
Отметим, по данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются с небольшим ростом в 2021 году.