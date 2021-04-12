Производители продуктов питания за год подняли цены почти на треть

Оптовые цены производителей промышленной продукции в марте 2021 года в сравнении с мартом прошлого года выросли на 26,3%. Цены в пределах Украины выросли на 20,1%, за пределы Украины - на 53,4%.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,3%, в том числе в пределах Украины - на 22,2%, за пределы Украины - на 58,5%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 75,3%, в том числе внутри Украины - на 79,6%.