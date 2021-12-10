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Виробники продуктів за рік підняли ціни на 18%: що подорожчало найбільше

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 12:43
Виробники продуктів за рік підняли ціни на 18%: що подорожчало найбільше Фото: ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ подорожчало за рік на (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в листопаді 2021 року в порівнянні з листопадом минулого року зросли на 60,7%. Ціни в межах України зросли на 69,2,1%, за межі України - на 32,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 17,8%, у тому числі в межах України - на 14,1%, за межі України - на 28,9%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 32,8%, у тому числі всередині України - на 32,4%.Виробники продуктів за рік підняли ціни на 18%: що подорожчало найбільше

Нагадаємо, в листопаді 2021 року світові ціни на продукти харчування продовжили зростання. Індекс цін на продовольство ФАО склав 134,4 пункту, що на 1,2% вище, ніж у жовтні, і на 27,3% вище, ніж у листопаді 2020 року.

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в листопаді 2021 року порівняно з жовтнем зросли на 0,8%. З початку 2021 року зростання цін склало 9,4%. У річному вимірі (до листопада 2020 року) інфляція склала 10,3%, знизившись порівняно з минулим місяцем (10,9%).

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