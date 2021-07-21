Производители электроэнергии не должны оплачивать акциз, - эксперт

Производители электроэнергии в Украине не должны платить акцизный сбор за генерацию тока и сейчас это происходит не правильным образом, поскольку такой платеж должны осуществлять конечные потребители электроэнергии - население и предприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление консультанта правительства по вопросам функционирования энергорынка Кшиштофа Рогульского.

"В Украине акциз на электроэнергию введен неправильно. Акцизы - это налог, который всегда платит конечный потребитель, а не генерация, которая выработала электроэнергию. Когда акциз платят потребители, тогда не важно, какая она - "зеленая", "черная" или атомная", - сказал Рогульский.

По его словам, акциз должен появляться тогда, когда электроэнергия приходит в дом к потребителю.

"Это точно так же, как с бутылкой водки. Не платит акциз тот, кто произвел эту водку, а платит тот, кто ее купил", - пояснил эксперт.

Он добавил, что конфликт правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику происходит именно потому, что принцип уплаты акцизного сбора на рынке электроэнергии является не правильным.

"Если в Украине введут такую ​​модель (платит потребитель - ред.), тогда не будет проблем с производителями "зеленой" электроэнергии", - подчеркнул Рогульский.