Виробники електроенергії не повинні сплачувати акциз, - експерт
Виробники електроенергії в Україні не повинні платити акцизний збір за генерацію струму і зараз це відбувається не правильним чином, оскільки такий платіж мають здійснювати кінцеві споживачі електроенергії - населення та підприємства.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву консультанта уряду з питань функціонування енергоринку Кшиштофа Рогульського.
"В Україні акциз на електроенергію запроваджений не правильно. Акциз - це податок, який завжди сплачує кінцевий споживач, а не генерація, яка виробила електроенергію. Коли акциз платять споживачі, тоді не важливо, яка вона - "зелена", "чорна" чи атомна", - сказав Рогульський.
За його словами, акциз має з’являтися тоді, коли електроенергія приходить в дім до споживача.
"Це точно так, як з пляшкою горілки. Не платить акциз той, хто виробив цю горілку, а платить той, хто її купив", - пояснив експерт.
Він додав, що конфлікт уряду з інвесторами в зелену енергетику відбувається саме через те, що принцип сплати акцизного збору на ринку електроенергії є не правильним.
"Якщо в Україні буде введено таку модель (платить споживач, - ред.), тоді не буде проблем з виробниками "зеленої" електроенергії", - підкреслив Рогульський.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті у першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.