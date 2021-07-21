ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Виробники електроенергії не повинні сплачувати акциз, - експерт

Новость на русском →
Київ, Середа 21 липня 2021 14:21
Виробники електроенергії не повинні сплачувати акциз, - експерт Фото: акциз на зелену енергію повинні оплачувати кінцеві споживачі (pixabay)
Автор: Наталія Гурковська

Виробники електроенергії в Україні не повинні платити акцизний збір за генерацію струму і зараз це відбувається не правильним чином, оскільки такий платіж мають здійснювати кінцеві споживачі електроенергії - населення та підприємства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву консультанта уряду з питань функціонування енергоринку Кшиштофа Рогульського.

"В Україні акциз на електроенергію запроваджений не правильно. Акциз - це податок, який завжди сплачує кінцевий споживач, а не генерація, яка виробила електроенергію. Коли акциз платять споживачі, тоді не важливо, яка вона - "зелена", "чорна" чи атомна", - сказав Рогульський.

За його словами, акциз має з’являтися тоді, коли електроенергія приходить в дім до споживача.

"Це точно так, як з пляшкою горілки. Не платить акциз той, хто виробив цю горілку, а платить той, хто її купив", - пояснив експерт.

Він додав, що конфлікт уряду з інвесторами в зелену енергетику відбувається саме через те, що принцип сплати акцизного збору на ринку електроенергії є не правильним.

"Якщо в Україні буде введено таку модель (платить споживач, - ред.), тоді не буде проблем з виробниками "зеленої" електроенергії", - підкреслив Рогульський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.

Читайте РБК-Україна в Google News
акциз
NEWS
Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження
Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження
DAILY
Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту