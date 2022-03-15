Виробник шин Michelin припиняє свою діяльність в Росії

Завод компанії у Давидовому, що під Москвою, який був відкритий 2004 року, налічує 750 людей і виробляє до двох мільйонів шин на рік, переважно для легкових автомобілів на російському ринку та деяких країнах Північної Європи.

Заборона на експорт торкнеться автомобілів класу люкс.