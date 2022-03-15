ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виробник шин Michelin припиняє свою діяльність в Росії

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 18:59
Виробник шин Michelin припиняє свою діяльність в Росії Michelin припиняє діяльність в Росії (michelinracingusa/com)
Автор: Тетяна Самарук

Французька компанія Michelin (MICP.PA) призупиняє свою промислову діяльність в Росії, а також експорт до країни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт michelin.

Завод компанії у Давидовому, що під Москвою, який був відкритий 2004 року, налічує 750 людей і виробляє до двох мільйонів шин на рік, переважно для легкових автомобілів на російському ринку та деяких країнах Північної Європи.

Заборона на експорт торкнеться автомобілів класу люкс.

"У цьому дуже складному та невизначеному контексті пріоритетом Michelin є підтримка всіх своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, включаючи співробітників Michelin Russia. Група залишається повністю мобілізованою і продовжуватиме змінювати свої рішення в міру розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що компанія Nintendo зупиняє постачання ігрових консолей до Росії.

Також ми писали, що Nissan зупиняє виробництво автомобілів в Росії.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу