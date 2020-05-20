Производитель авиадвигетелей Rolls-Royce уволит 9 тысяч сотрудников на фоне пандемии

Фото: производство авиацонных двигателей (aircargonews.ru)

В профсоюзе раскритиковали такое решение, поскольку компания воспользовалась помощью от государства

Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce заявил, что сократит 9 000 рабочих мест, и предупредил, что авиационной отрасли понадобится "несколько лет", чтобы оправиться от пандемии коронавируса. Основная часть сокращений будет в Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

"Это не кризис нашего становления. Но это кризис, с которым мы сталкиваемся и должны иметь дело", - сказал глава компании Уоррен Ист.

Как отмечается, под сокращение попадет пятая часть всех сотрудников компании. В основном это затронет подразделение гражданской авиакосмической промышленности.

Ожидается, что основная часть сокращений рабочих мест будет в Великобритании.

Объединение профсоюзов заявило, что решение было "позорным оппортунизмом".

"Эта компания приняла государственные деньги, чтобы уволить тысячи рабочих", - говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. В то же время большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров.

Также сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

Автор: Максим Зайченко