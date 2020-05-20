ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Производитель авиадвигетелей Rolls-Royce уволит 9 тысяч сотрудников на фоне пандемии

Новости » В мире     20.05.2020 - 12:47
Производитель авиадвигетелей Rolls-Royce уволит 9 тысяч сотрудников на фоне пандемии
Фото: производство авиацонных двигателей (aircargonews.ru)

В профсоюзе раскритиковали такое решение, поскольку компания воспользовалась помощью от государства

Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce заявил, что сократит 9 000 рабочих мест, и предупредил, что авиационной отрасли понадобится "несколько лет", чтобы оправиться от пандемии коронавируса. Основная часть сокращений будет в Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

"Это не кризис нашего становления. Но это кризис, с которым мы сталкиваемся и должны иметь дело", - сказал глава компании Уоррен Ист.

Как отмечается, под сокращение попадет пятая часть всех сотрудников компании. В основном это затронет подразделение гражданской авиакосмической промышленности.

Ожидается, что основная часть сокращений рабочих мест будет в Великобритании.

Объединение профсоюзов заявило, что решение было "позорным оппортунизмом".

"Эта компания приняла государственные деньги, чтобы уволить тысячи рабочих", - говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. В то же время большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров.

Также сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Rolls-Royce Motor CarsСокращениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь