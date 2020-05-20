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Виробник авіадвигунів Rolls-Royce звільнить 9 тисяч співробітників на тлі пандемії

Новини » В світі     20.05.2020 - 12:47
Виробник авіадвигунів Rolls-Royce звільнить 9 тисяч співробітників на тлі пандемії
Фото: виробництво авиацонных двигунів (aircargonews.ru)

У профспілці розкритикували таке рішення, оскільки компанія скористалася допомогою від держави

Виробник авіаційних двигунів Rolls-Royce заявив, що скоротить 9 000 робочих місць, і попередив, що авіаційній галузі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від пандемії коронавірусу. Основна частина скорочень буде у Великобританії.

Про це повідомляє BBC.

"Це не криза нашого становлення. Але це криза, з якою ми стикаємося і повинні мати справу", - сказав глава компанії Уоррен Іст.

Як відзначається, під скорочення потрапить п'ята частина всіх співробітників компанії. В основному це торкнеться підрозділу цивільної авіакосмічної промисловості.

Очікується, що основна частина скорочень робочих місць буде у Великобританії.

Об'єднання профспілок заявило, що рішення було "ганебним опортунізмом".

"Ця компанія прийняла державні гроші, щоб звільнити тисячі робітників", - йдеться в заяві профспілки.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі найсильніше страждають авіакомпанії та туристична галузь. Водночас великі європейські авіакомпанії шукають фінансову підтримку в надії подолати наслідки пандемії. Такі компанії, як Lufthansa Air France і Norwegian Air отримують мільярдну підтримку від держави або акціонерів.

Також повідомлялося, що Світовий банк прогнозує крайню бідність 60 мільйонам людей через COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, в МВФ заявили, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії коронавірусу COVID-19 і викликаними нею обмеженнями.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Rolls-Royce Motor CarsСкороченняКоронавірус
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