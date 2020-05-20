Виробник авіадвигунів Rolls-Royce звільнить 9 тисяч співробітників на тлі пандемії

У профспілці розкритикували таке рішення, оскільки компанія скористалася допомогою від держави
Виробник авіаційних двигунів Rolls-Royce заявив, що скоротить 9 000 робочих місць, і попередив, що авіаційній галузі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від пандемії коронавірусу. Основна частина скорочень буде у Великобританії.
Про це повідомляє BBC.
"Це не криза нашого становлення. Але це криза, з якою ми стикаємося і повинні мати справу", - сказав глава компанії Уоррен Іст.
Як відзначається, під скорочення потрапить п'ята частина всіх співробітників компанії. В основному це торкнеться підрозділу цивільної авіакосмічної промисловості.
Очікується, що основна частина скорочень робочих місць буде у Великобританії.
Об'єднання профспілок заявило, що рішення було "ганебним опортунізмом".
"Ця компанія прийняла державні гроші, щоб звільнити тисячі робітників", - йдеться в заяві профспілки.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі найсильніше страждають авіакомпанії та туристична галузь. Водночас великі європейські авіакомпанії шукають фінансову підтримку в надії подолати наслідки пандемії. Такі компанії, як Lufthansa Air France і Norwegian Air отримують мільярдну підтримку від держави або акціонерів.
Також повідомлялося, що Світовий банк прогнозує крайню бідність 60 мільйонам людей через COVID-19.
Як повідомляло РБК-Україна, в МВФ заявили, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії коронавірусу COVID-19 і викликаними нею обмеженнями.
Автор: Максим Зайченко