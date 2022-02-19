ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Произошедшее между "АТБ" и Roshen - обычная рутина между ритейлом и брендами, - эксперты

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 09:18
Произошедшее между "АТБ" и Roshen - обычная рутина между ритейлом и брендами, - эксперты Фото: АТБ (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Сложности взаимоотношений между национальной розничной сетью "АТБ" и Roshen преувеличены. Поиск взаимовыгодных форматов сотрудничества между ритейлером и производителем - бизнес-рутина.

Об этом говорится в статье Delo.

"Внимание СМИ и их читателей приковано к, в общем-то, рутинным отношениям между производителями и поставщиками. Не окажись в этой ситуации два мощных бренда, две крупнейшие компании Украины, на это вообще никто не обратил бы внимания", - отмечают авторы материала.

Авторы напоминают, что у любого крупного ритейлера-сетевика на полках представлены тысячи товаров десятков, а то и сотен поставщиков. Поэтому сотрудничество - обычная деятельность, нюансы которой обе стороны этих отношений не выносят на публику.

"Условия сотрудничества производителей и ритейла определяют сами стороны, заключающие договор. И это не особенность розничной торговли – так работают все отрасли, в том числе и производители, которые, например, заключают сделки с поставщиками сырья. Следует упомянуть недавние публичные переговоры, которые были между отдельными производителями молока и переработчиками по условиям сотрудничества (цены поставки", - заявила Наталия Петровская, руководительница GR-направления в Retail Association of Ukraine.

В то же время журналисты уточнили, что производитель и продавец ищут компромисс, который иногда бывает сложным для обеих сторон.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБ бизнес
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти