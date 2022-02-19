Подія між "АТБ" і Roshen - звичайна рутина між рітейлом і брендами, - експерти

Складнощі у взаємовідносинах між національною роздрібною мережею "АТБ" і Roshen перебільшені. Пошук взаємовигідних форматів співпраці між рітейлером і виробником - бізнес-рутина.

"Увага ЗМІ та їх читачів прикута до, загалом-то, рутинних відносин між виробниками й постачальниками. Не опинися в цій ситуації два потужних бренди, дві найбільші компанії України, на це взагалі ніхто не звернув би уваги", - зазначають автори матеріалу.

Автори нагадують, що у будь-якого великого рітейлера-мережевика на полицях представлені тисячі товарів десятків, а то і сотень постачальників. Тому співпраця - звичайна діяльність, нюанси якої обидві сторони цих відносин не виносять на публіку.

"Умови співпраці виробників і рітейлу визначають самі сторони, що укладають договір. І це не особливість роздрібної торгівлі - так працюють всі галузі, в тому числі й виробники, які, наприклад, укладають угоди з постачальниками сировини. Слід згадати недавні публічні переговори, які були між окремими виробниками молока і переробниками за умовами співпраці (ціни поставки", - заявила Наталія Петровська, керівниця GR-напряму в Retail Association of Ukraine.

Водночас журналісти уточнили, що виробник і продавець шукають компроміс, який іноді буває складним для обох сторін.