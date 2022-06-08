Что происходит в захваченной Луганской области и какие планы у оккупантов: ответ ОВА

По его словам, оккупанты также переводят образовании на свой "лнровский" на и перерегистрируют все предприятия.

Гайдай не исключил, что оккупанты могут провести "референдум о присоединении" к России, в случае если захватят всю Луганскую область.

Глава Луганской ОВА заявил, что в регионе не было таких издевательств, как в Буче и Ирпене.

"Потому что им же потом с этими людьми жить, они же планируют захватить и оставить себе эти территории. Но все равно отношение пренебрежительное", - добавил он.

Гайдай подчеркнул, что особой жестокостью отличаются кадыровцы и буряты.