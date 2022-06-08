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Что происходит в захваченной Луганской области и какие планы у оккупантов: ответ ОВА

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

Российские оккупанты на 70% территории Луганской области пытаются установить свою "власть". Также они собирают и сжигают украинскую литературу и уничтожают все, что связано с Украиной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты также переводят образовании на свой "лнровский" на и перерегистрируют все предприятия.

Гайдай не исключил, что оккупанты могут провести "референдум о присоединении" к России, в случае если захватят всю Луганскую область.

Глава Луганской ОВА заявил, что в регионе не было таких издевательств, как в Буче и Ирпене.

"Потому что им же потом с этими людьми жить, они же планируют захватить и оставить себе эти территории. Но все равно отношение пренебрежительное", - добавил он.

Гайдай подчеркнул, что особой жестокостью отличаются кадыровцы и буряты.

Ранее сообщалось, что украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что 95% территории Луганской области контролирует российская армия.

Кроме того, сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения. Из них 15 тысяч - в Северодонецкой общине.

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