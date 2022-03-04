Что происходит в Одессе сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

19:40 Спасатели ГСЧС в селе Беленькое и пгт Затока Белгород-Днестровского района изъяли и уничтожили 253 противотанковых кассетных элемента ПТАБ-1М, а также авиабомбы ОСАБ-250 и ОСАБ-500 - остатки боеприпасов после авиаудара 3 марта.

18:55 Взорван мост, который соединял Одесскую область с Приднестровьем.

17:00 Труханов проинформировал о текущей ситуации в городе:

15:35 Внимание! Воздушная тревога!

15:23 Сегодня с Одесского железнодорожного вокзала отправляются поезда во Львов и Ужгород. Электропоезд во Львов будет отправляться в 19:00. Поезд в Ужгород - в 22:32. Все желающие могут воспользоваться возможностью добраться туда бесплатно.

Информация по телефонам: 0487273182, 0487274242 (справочная служба вокзала).

13:50 Красным Крестом в Одесской области создан специальный счет, на который можно перечислить средства для помощи горожанам.

11:30 Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью корреспонденту французского издания Le Monde заявил, что с продовольствием в городе "трудностей нет".

"Много помощи идет от братских европейских стран. Бизнесмены, которые работали здесь, отдают всю продукцию долгого хранения. Сейчас это все учитывается, создаются базы продовольственных запасов", - отметил он.

07:30 По сообщению Генштаба ВСУ противник продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока - Черноморск. В 40 км к востоку от Черноморска находятся два больших десантных корабля России.

04:15 УЗ озвучила направления движения пригородных поездов по территории ОЖД на 4 марта. Сегодня будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

Христиновка - Черкассы - Христиновка

Христиновка - Вапнярка - Христиновка

Гайворон - Винница - Гайворон

Шевченко - Гребенка - Шевченко

Шевченко - Христиновка - Шевченко

Черкассы - Т. Шевченко - Черкассы

Мироновка - Знаменка - Мироновка

Т. Шевченко - Высока - Т. Шевченко

Т. Шевченко - Помошная - Т. Шевченко

Одесса - Вапнярка - Одесса

Одесса - Балта - Одесса

Одесса - Раздельная - Одесса

Одесса - Мигаево

Одесса - Колосовка - Одесса

Знаменка - Александрия - Знаменка

Шевченко - Знаменка - Шевченко

Знаменка - Цветково - Знаменка

Мироновка - Цветково - Мироновка

Помошная - Александрия

Знаменка - Пятихатки - Знаменка

Помошная - Людмиловка - Помошная

Помошная - Знаменка - Помошная

Помошная - Долинская - Помошная

Помошная - Вознесенск - Помошная

Расписание поездов уточняйте по ссылке.

Ситуация в Одессе и области 4 марта

По словам городского головы Геннадия Труханова, одесская власть "ежеминутно совершенствует обороноспособность города".

"Сегодня задача сделать так, чтобы каждый метр одесской земли был под контролем одесситов: ВСУ, полиции, территориальной обороны и самих горожан. Что касается жизнедеятельности города, то все коммунальные службы работают. Кроме этого, постоянно усиливаем систему оповещения", - сказал мэр.

Сегодня сигнал воздушной тревоги в городе передается: громкоговорителями, официальным сайтом и телеграм-каналом, телерадиоканалами, церковными колоколами. Оповещения осуществляют райадминистрации и учреждения образования.

Комендантский час

По состоянию на 4 марта в Одессе и Одесской области комендантский час действует с 19:00 до 06:00. В это время запрещено нахождение людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Как работает общественный транспорт в Одессе

4 марта на все маршруты выведено 30 трамваев и 30 троллейбусов.

Учитывая комендантский час пассажирские перевозки в Одессе осуществляются по такому графику:

с 6 до 7 часов утра - подвоз водителей на рабочие места и прием подвижного состава;

с 7 часов - выход на линию подвижного состава;

с 17 часов - подвижной состав заходит в депо на обслуживание и охрану;

с 17 до 18 часов - развозка водителей по домам.

Некоторые маршруты изменены:

троллейбус №10 следует по ул. Греческой, далее по маршруту;

троллейбус №9 следует по Итальянскому бульвару на Привокзальную площадь, далее по маршруту;

трамвай №3 следует до Старосенной площади.

Список адресов коммунальных аптек

ул. Мясоедовская, 32 (ГКБ №1), тел. 788-10-03, 788-28-72

ул. Дворянская, 10 (Центр Резника), тел. 788-09-06

ул. Жуковского, 30 (медцентр "Одесфарм"), тел. 771-04-43

ул. Космонавтов, 11/13 (роддом №7), тел. 709-95-69

пр-т Добровольского, 67 (детская поликлиника №2), тел. 706-43-56

ул. Паустовского, 21а (ЖК №14), тел. 770-93-17

ул. Д. Ойстраха, 7 (ЦПМСП №5), тел. 771-14-13

ул. Левитана, 62 (поликлиника №20), тел. 788-28-97

ул. Краснослободская, 36 (детская поликлиника №1), тел. 783-13-10

пр. Обсерваторный, 8 (ЦПМСП №2), тел. 788-92-15

ул. Болгарская, 38 (поликлиника ГКБ №1), тел. 793-90-92

ул. Житомирская (Горячего), 2 (ЦПМСП №16), тел. 788-17-75

Фонтанская дор., 110 (ГЛ №8), тел. 701-12-04

График работы аптек: с понедельника по пятницу - с 9:00 до 15:00, суббота и воскресенье - выходные.

В больницах города сегодня более двух тысяч свободных коек, которые могут оказывать хирургическую, терапевтическую и другую помощь.

Все кислородные станции работают в городских больницах. Созданы запасы топлива для электрогенераторов и кислородных станций.

Карта защитных сооружений гражданской защиты города Одессы и Одесской области