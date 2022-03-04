Что происходит в Одессе сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

Уже девять дней продолжается война России против Украины. Одесса героически держит оборону, как и все остальные наши города. Время от времени оккупанты хотят прорваться в Одессу с моря, но им ничего не удается благодаря ВСУ и территориальной обороне.
Подробнее о том, что происходит в Одессе и области сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом материале онлайн РБК-Украина.
19:40 Спасатели ГСЧС в селе Беленькое и пгт Затока Белгород-Днестровского района изъяли и уничтожили 253 противотанковых кассетных элемента ПТАБ-1М, а также авиабомбы ОСАБ-250 и ОСАБ-500 - остатки боеприпасов после авиаудара 3 марта.
18:55 Взорван мост, который соединял Одесскую область с Приднестровьем.
17:00 Труханов проинформировал о текущей ситуации в городе:
15:35 Внимание! Воздушная тревога!
15:23 Сегодня с Одесского железнодорожного вокзала отправляются поезда во Львов и Ужгород. Электропоезд во Львов будет отправляться в 19:00. Поезд в Ужгород - в 22:32. Все желающие могут воспользоваться возможностью добраться туда бесплатно.
Информация по телефонам: 0487273182, 0487274242 (справочная служба вокзала).
13:50 Красным Крестом в Одесской области создан специальный счет, на который можно перечислить средства для помощи горожанам.
11:30 Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью корреспонденту французского издания Le Monde заявил, что с продовольствием в городе "трудностей нет".
"Много помощи идет от братских европейских стран. Бизнесмены, которые работали здесь, отдают всю продукцию долгого хранения. Сейчас это все учитывается, создаются базы продовольственных запасов", - отметил он.
07:30 По сообщению Генштаба ВСУ противник продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока - Черноморск. В 40 км к востоку от Черноморска находятся два больших десантных корабля России.
04:15 УЗ озвучила направления движения пригородных поездов по территории ОЖД на 4 марта. Сегодня будут курсировать пригородные поезда по направлениям:
Расписание поездов уточняйте по ссылке.
По словам городского головы Геннадия Труханова, одесская власть "ежеминутно совершенствует обороноспособность города".
"Сегодня задача сделать так, чтобы каждый метр одесской земли был под контролем одесситов: ВСУ, полиции, территориальной обороны и самих горожан. Что касается жизнедеятельности города, то все коммунальные службы работают. Кроме этого, постоянно усиливаем систему оповещения", - сказал мэр.
Сегодня сигнал воздушной тревоги в городе передается: громкоговорителями, официальным сайтом и телеграм-каналом, телерадиоканалами, церковными колоколами. Оповещения осуществляют райадминистрации и учреждения образования.
По состоянию на 4 марта в Одессе и Одесской области комендантский час действует с 19:00 до 06:00. В это время запрещено нахождение людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
4 марта на все маршруты выведено 30 трамваев и 30 троллейбусов.
Учитывая комендантский час пассажирские перевозки в Одессе осуществляются по такому графику:
Некоторые маршруты изменены:
График работы аптек: с понедельника по пятницу - с 9:00 до 15:00, суббота и воскресенье - выходные.
В больницах города сегодня более двух тысяч свободных коек, которые могут оказывать хирургическую, терапевтическую и другую помощь.
Все кислородные станции работают в городских больницах. Созданы запасы топлива для электрогенераторов и кислородных станций.