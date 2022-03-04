Що відбувається у Одесі зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

Уже дев'ять днів триває війна Росії проти України. Одеса героїчно тримає оборону, як і всі інші наші міста. Час від часу окупанти хочуть прорватися до Одеси з моря, але їм нічого не вдається завдяки ЗСУ і територіальній обороні.
Детальніше про те, що відбувається в Одесі і області зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у текстовому онлайн матеріалі РБК-Україна.
19:40 Рятувальники ДСНС у селі Біленьке та смт Затока Білгород-Дністровського району вилучили і знищили 253 протитанкові касетні елементи ПТАБ -1М, а також авіабомби ОСАБ-250 та ОСАБ-500 - залишки боєприпасів після авіаудару 3 березня.
18:55 Підірваний міст, який сполучав Одеську область з Придністров'ям.
17:00 Труханов поінформував про поточну ситуацію в місті:
15:35 Увага! Повітряна тривога!
15:23 Сьогодні з Одеського залізничного вокзалу відправляються потяги до Львіва та Ужгорода. Електропотяг до Львова відправлятиметься у 19:00. Потяг до Ужгорода - о 22:32. Всі бажаючі можуть скористатися можливістю добратися туди безкоштовно.
Інформація за телефонами: 0487273182, 0487274242 (довідкова служба вокзалу).
13:50 Червоним Хрестом в Одеській області створено спеціальний рахунок, на який можна надіслати кошти для допомоги містянам.
11:30 Мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю кореспонденту французького видання Le Monde заявив, що з продовольством у місті "труднощів немає".
"Багато допомоги йде від братніх європейських країн. Бізнесмени, які працювали тут, віддають усю продукцію довгого зберігання. Наразі це все враховується, створюються бази продовольчих запасів", - зазначив він.
07:30 За повідомленням Генштабу ЗСУ, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока - Чорноморськ. За 40 км на схід від Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі Росії.
04:15 УЗ озвучила напрямки руху приміських поїздів по території Одеської залізниці на 4 березня. Сьогодні курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:
Розклад руху поїздів уточнюйте за посиланням.
За словами міського голови Геннадія Труханова, одеська влада "щохвилини вдосконалює обороноздатність міста".
"Сьогодні завдання зробити так, щоб кожен метр одеської землі був під контролем одеситів: ЗСУ, поліції, територіальної оборони та самих городян. Щодо життєдіяльності міста, то всі комунальні служби працюють. Крім цього, постійно посилюємо систему оповіщення", - сказав мер.
Сьогодні сигнал повітряної тривоги в місті передається: гучномовцями, офіційним сайтом та телеграм-каналом, телерадіоканалами, церковними дзвонами. Сповіщення здійснюють райадміністрації та заклади освіти.
Станом на 4 березня у Одесі та Одеській області комендантська година діє з 19:00 до 06:00. У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
4 березня на всі маршрути виведено 30 трамваїв та 30 тролейбусів.
З огляду на комендантську годину пасажирські перевезення в Одесі здійснюються за таким графіком:
Деякі маршрути змінено:
Графік роботи аптек: з понеділка по п'ятницю - з 9:00 до 15:00, субота та неділя - вихідні.
В лікарнях міста на сьогодні є більше двох тисяч вільних ліжок, які можуть надавати хірургічну, терапевтичну та іншу допомогу.
Всі кисневі станції в міських лікарнях працюють. Створені запаси палива для електрогенераторів та кисневих станцій.