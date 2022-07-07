Что происходит на линии фронта: обновленная карта от британской разведки

Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на востоке страны. Также ВСУ имеют успехи в южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter .

По данным карты, оккупанты пытаются возобновить наступление в Харьковской области, особенно в районе Изюма.

Активные боевые действия идут на востоке, поскольку противник не оставляет планов выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Но украинские военные отражают атаки российской армии на Донбассе.

В то же время ВСУ проводят успешные контратаки в Херсонской и Запорожской областях. Однако оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, повреждая гражданскую инфраструктуру.