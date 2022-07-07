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Что происходит на линии фронта: обновленная карта от британской разведки

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 16:41
Что происходит на линии фронта: обновленная карта от британской разведки Фото: ВСУ имеют частичные успехи на юге Украины (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на востоке страны. Также ВСУ имеют успехи в южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter.

Что происходит на линии фронта: обновленная карта от британской разведки

По данным карты, оккупанты пытаются возобновить наступление в Харьковской области, особенно в районе Изюма.

Активные боевые действия идут на востоке, поскольку противник не оставляет планов выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Но украинские военные отражают атаки российской армии на Донбассе.

В то же время ВСУ проводят успешные контратаки в Херсонской и Запорожской областях. Однако оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, повреждая гражданскую инфраструктуру.

Напомним, в Минобороны заявили, что российские оккупанты могут готовить наступление на Запорожье.

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