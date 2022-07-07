Що відбувається на лінії фронту: оновлена карта від британської розвідки
Українські військові продовжують стримувати наступ ворога на сході країни. Також ЗСУ мають успіхи у південних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міністерством оборони Великобританії в Twitter.
За даними карти, окупанти намагаються поновити наступ у Харківській області, особливо в районі Ізюма.
Активні бойові дії йдуть на сході, оскільки противник не полишає планів вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Але українські військові відбивають атаки російської армії на Донбасі.
Водночас ЗСУ здійснюють успішні контратаки у Херсонській та Запорізькій областях. Проте окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, пошкоджуючи цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, в Міноборони заявили, що російські окупанти можуть готувати наступ на Запоріжжя.
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