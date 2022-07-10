Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Российские оккупанты продолжают попытки штурма на востоке Украины. Однако украинские защитники сдерживают врага, останавливая атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.
Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Российские войска усилили обстрелы в направлении Славянска и Краматорска. Также враг атакует Харьков и область.
Армия РФ применяет все имеющееся тяжелое вооружение во время обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск. Однако защитники наносят ответные удары. В частности, под Горловкой ВСУ сбили вражеский вертолет.
В Запорожской области фиксируют усиление обстрелов со стороны оккупантов, поскольку украинские военные наносят удары по вражеским складам.
В Херсонской области похожая ситуация, поскольку ВСУ обстреливают склады и командные пункты. Чтобы сдержать наступление украинских военных, оккупанты бьют по гражданским.
Напомним, украинские бойцы сдерживают наступление врага на Северск со стороны Лисичанска.
Также ранее мы сообщали, что с начала войны Россия потеряла уже около 37 300 оккупантов.
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