ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня

Новость на русском →
Україна, Неділя 10 липня 2022 12:48
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня Фото: українські військові атакують склади та командні пункти ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують спроби штруму на сході України. Проте українські захисники стримують ворога, зупиняючи атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня

Ситуація на сході України залишається напруженою. Російські війська посилили обстріли у напрямку Слов'янська та Краматорська. Також ворог атакує Харків та область.

Армія РФ застосовує все наявне важке озброєння під час обстрілів населених пунктів та позицій українських військ. Проте захисники завдають ударів у відповідь. Зокрема, під Горлівкою ЗСУ збили ворожий вертоліт.

Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня

У Запорізькій області фіксують посилення обстрілів з боку окупантів, оскільки українські військові завдають ударів по ворожих складах.

Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня

У Херсонській області схожа ситуація, оскільки ЗСУ обстрілюють склади і командні пункти. Щоб стримати наступ українських військових, окупанти б'ють по цивільним.

Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня

Нагадаємо, українські бійці стримують наступ ворога на Сіверськ з боку Лисичанська.

Також раніше ми повідомляли, що з початку війни Росія втратила вже близько 37 300 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії