Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий от разведки Британии

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.

Судя по карте, ВСУ сейчас проводят ряд атак на Запорожском направлении и в направлении временно оккупированного Изюма Харьковской области. В то же время РФ продолжает стягивать силы в тоже город и на Донбасс, в том числе и с территории РФ.