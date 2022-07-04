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Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий от разведки Британии

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 16:00
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий от разведки Британии Фото: что происходит на фронте в Украине по данным британской разведки
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий от разведки Британии

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.

Судя по карте, ВСУ сейчас проводят ряд атак на Запорожском направлении и в направлении временно оккупированного Изюма Харьковской области. В то же время РФ продолжает стягивать силы в тоже город и на Донбасс, в том числе и с территории РФ.

Утром РБК-Украина публиковало еще одну карту боевых действий в Украине.

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