ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій від розвідки Британії

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 липня 2022 16:00
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій від розвідки Британії Фото: що відбувається на фронті в Україні за даними британської розвідки
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на понеділок, 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter.

Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій від розвідки Британії

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", - зазначає міністерство оборони.

Судячи з мапи, ЗСУ наразі проводять низку атак на Запорізькому напрямку та в напрямку тимчасово окупованого Ізюма Харківської області. У той же час РФ продовжує стягувати сили у теж місто та на Донбас, у тому числі і з території РФ.

Вранці РБК-Україна публікувало ще одну карту бойових дій в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони