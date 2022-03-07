Офицеры оккупантов под Черниговом массово выбрасывают документы и убегают

В Черниговской области российские оккупанты начали выбрасывать российские паспорта и убегать. Отмечается, что найдены также документы офицеров российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Военные сообщают, что настало время украинских егерей и партизанов, так как российские оккупанты начали выбрасывать свои паспорта и разбегаться по Черниговской области.

"Офицеры одной из "самых сильных армий мира" такие храбрые, что в населенных пунктах в зоне ответственности оперативного командирования "Север" выбрасывают документы и убегают в свою "непобедимую" страну", - сказано в сообщении.

Они подчеркнули, что это делаю уже офицеры и призвали егерей и партизанов оказать помощь в поимке преступников.

"И это уже делают офицеры! Настало время наших егерей и партизанов. Мы хорошо все помним, что Черниговская область – край партизанской славы! Верьте в своих защитников! Вместе к победе!" – подчеркнули военные.

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