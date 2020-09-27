Что происходит в Беларуси в день "народной инаугурации" Тихановской: подробности

В воскресенье, 27 сентября, в Минске должна состояться так называемая "народная инаугурация" Светланы Тихановской. В столице Беларуси уже начались задержания.

Подробнее о событиях в материале РБК-Украина.

Правозащитники сообщают о свыше десятка задержанных в городах Беларуси

Силовики задержали как минимум 15 человек в разных городах страны, сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Пока что правозащитникам известно о случаях задержания 8 человек в Минске, двух в Могилеве, а также о задержании в Гродно, Березино и Молодечно. Среди задержанных журналист, а также главный редактор портала NewGrodno.

Издание TUT.by отмечает, что в Минске больше всего задержаний произошло возле отеля "Юбилейный". Также издание располагает информацией о как минимум 20 задержанных в Могилеве.

Телеканал "Белсат" информирует о задержании в Барановичах, Витебске и Лиде.

Отключение интернета в Минске

Мобильный оператор A1 сообщил об ограничении работы интернета в столице Беларуси.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - указано в сообщении.

Военная техника в центре Минска и первые задержания

В воскресенье, 27 сентября, в центр Минска стянули военную технику и ограничили движение транспорта. Силовики объясняют такие действия желанием "избежать ЧП".

В частности, около стелы "Минск - город-герой" были замечены колонны БТР. Также военная техника расположена около резиденции главы государства - Дворца независимости. В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили.

Издание tut.by отмечает, что как минимум одного человека задержали: у ТЦ "Галерея" неизвестные в масках и балаклавах, а также сотрудники ОМОН досматривают людей. В руках у задержанного был букет из белых и красных цветов.

Ограничение движения транспорта

В 13:15 на вход и выход закрыли центральные станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Ранее в МВД Беларуси анонсировали, что милиция будет ограничивать движение транспорта. Речь идет как о личном, так и об общественном.

"Сегодня, 27 сентября, во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", - отмечалось в сообщении министерства.