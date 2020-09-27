Що відбувається у Білорусі в день "народної інавгурації" Тіхановської: подробиці

У неділю, 27 вересня, у Мінську повинна відбутися так звана "народна інавгурація" Світлани Тіхановської. У столиці Білорусі вже почалися затримання.

Детальніше про події у матеріалі РБК-Україна.

Правозахисники повідомляють про понад десяток затриманих у містах Білорусі

Силовики затримали як мінімум 15 осіб у різних містах країни, повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Поки що правозахисникам відомо про випадки затримання 8 осіб у Мінську, двох у Могильові, а також про затримання в Гродно, Березино і Молодечно. Серед затриманих журналіст, а також головний редактор порталу NewGrodno.

Видання TUT.by зазначає, що в Мінську найбільше затримань відбулося біля готелю "Ювілейний". Також видання має інформацію про як мінімум 20 затриманих у Могильові.

Телеканал "Белсат" інформує про затримання у Барановичах, Вітебську та Ліді.

Відключення інтернету в Мінську

Мобільний оператор A1 повідомив про обмеження роботи інтернету в столиці Білорусі.

"Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 27 вересня на території Мінська знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до істотного погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - зазначено в повідомленні.

Військова техніка в центрі Мінська і перші затримання

У неділю, 27 вересня, у центр Мінська стягнули військову техніку і обмежили рух транспорту. Силовики пояснюють такі дії бажанням "уникнути НП".

Зокрема, близько стели "Мінськ - місто-герой" були помічені колони БТР. Також військова техніка розташована біля резиденції глави держави - Палацу незалежності. Поміж інших очевидці побачили там автомобілі з колючим дротом, БМП і бронеавтомобілі.

Видання tut.by зазначає, що як мінімум одну людину затримали: у ТЦ "Галерея" невідомі в масках і балаклавах, а також співробітники ОМОН перевіряють людей. У руках у затриманого був букет з білих і червоних квітів.

Обмеження руху транспорту

О 13:15 на вхід і вихід закрили центральні станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Купаловська", "Немиті", "Фрунзе". Потяги слідують без зупинки на даних станціях.

Раніше в МВС Білорусі анонсували, що міліція буде обмежувати рух транспорту. Йдеться як про особисте, так і про суспільне.

"Сьогодні, 27 вересня, щоб уникнути надзвичайних подій міліцією вживатимуться заходи щодо обмеження руху як особистого, так і громадського транспорту, в тому числі метро", - зазначалося в повідомленні міністерства.