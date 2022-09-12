UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проигрываем мы, конкретно причем. Оккупанты рассказывают о наступлении ВСУ, - новый перехват

Фото: оккупант в перехваченном разговоре рассказывает о наступлении ВСУ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупант в перехваченном разговоре рассказал о том, что украинские военные окружили его подразделение в Харьковской области. Захватчики даже не могут совершать атаки, так как украинские защитники сразу же уничтожают их вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.

"Они молчали-молчали, сейчас знаешь, как за эти два дня они нас раз... помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают-наступают-наступают и наступают", - сказал оккупант.

Также он рассказал, что украинские военные бъют по вражеской артиллерии, а минометы "не могут работать", потому что украинские защитники "в лесу стоят" и сразу же уничтожают их.

Россиянин сообщил, что его подразделение находится в окружении.

"Ну вот они нас берут в это кольцо. Третие день уже в броне ходим, не снимаем ее", - сказал он.

При этом оккупанты не собираются уезжать из населенного пункта, где они находятся, из-за боязни обстрелов ВСУ или минирования дорог.

"Проигрываем мы, конкретно причем", - сказал россиянин.

Напомним, оккупанты не были готовы к наступлению ВСУ в Харьковской области и увели оттуда значительное количество сил.

Кроме того, россияне рассказали, что их пытаются оставить на войне в Украине всеми способами. Так, руководство без их ведома продлевает контракты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки