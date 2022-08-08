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Проигрыш России в Украине положит конец другим конфликтам в мире, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Проигрыш России в войне против Украины может положить конец другим конфликтам в мире и уменьшит поддержку других авторитарных режимов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.

"Россия должна проиграть, только тогда будет стабильный мир, спокойная жизнь, меньше преступных выступлений нацистских и ультраправых группировок, финансируемых в Европе Россией. Кроме того, можно положить конец другим конфликтам, таким как конфликт в Сирии, и уменьшить поддержку других авторитарных режимов", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Европа должна понять, что Россия в ее нынешнем виде должна прекратить свое существование, и это должно произойти в Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у России нет шансов одержать победу в войне.

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