Проигрыш России в Украине положит конец другим конфликтам в мире, - Подоляк

Проигрыш России в войне против Украины может положить конец другим конфликтам в мире и уменьшит поддержку других авторитарных режимов.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.
"Россия должна проиграть, только тогда будет стабильный мир, спокойная жизнь, меньше преступных выступлений нацистских и ультраправых группировок, финансируемых в Европе Россией. Кроме того, можно положить конец другим конфликтам, таким как конфликт в Сирии, и уменьшить поддержку других авторитарных режимов", - заявил он.
Подоляк подчеркнул, что Европа должна понять, что Россия в ее нынешнем виде должна прекратить свое существование, и это должно произойти в Украине.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у России нет шансов одержать победу в войне.