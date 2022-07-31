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У России нет шансов победить в войне против Украины, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Воскресенье 31 июля 2022 21:59
У России нет шансов победить в войне против Украины, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Стратегически у России нет шансов одержать победу в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Нужно держаться - на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство-и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", - сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг - в Херсонскую и в Запорожскую области.

"Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. Вооруженные Силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - подчеркнул президент.

Напомним, ВСУ удачно отбили несколько атак врага на Донбассе. Однако российские оккупанты имеют частичный успех вблизи Авдеевки.

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Владимир Зеленский
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