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Програш Росії в Україні покладе край іншим конфліктам у світі, - Подоляк

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Програш Росії у війні проти України може покласти край іншим конфліктам у світі і зменшить підтримку інших авторитарних режимів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.

"Росія повинна програти, тільки тоді буде стабільний мир, спокійне життя, менше злочинних виступів нацистських і ультраправих угруповань, що фінансуються в Європі Росією. Крім того, можна покласти край іншим конфліктам, таким як конфлікт в Сирії, і зменшити підтримку інших авторитарних режимів", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Європа повинна зрозуміти, що Росія в її нинішньому вигляді повинна припинити своє існування, і це має відбутися в Україні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Росії немає шансів здобути перемогу у війні.

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