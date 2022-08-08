Програш Росії в Україні покладе край іншим конфліктам у світі, - Подоляк

Програш Росії у війні проти України може покласти край іншим конфліктам у світі і зменшить підтримку інших авторитарних режимів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais .

"Росія повинна програти, тільки тоді буде стабільний мир, спокійне життя, менше злочинних виступів нацистських і ультраправих угруповань, що фінансуються в Європі Росією. Крім того, можна покласти край іншим конфліктам, таким як конфлікт в Сирії, і зменшити підтримку інших авторитарних режимів", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Європа повинна зрозуміти, що Росія в її нинішньому вигляді повинна припинити своє існування, і це має відбутися в Україні.