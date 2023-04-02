Проігнорують Римський статут? Влада Вірменії обіцяє не арештовувати Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцеспікера парламенту Вірменії Акопа Аршакяна в інтерв’ю "Арменпресс".

"Вірменія прислухалася до побоювань Російської Федерації і в змозі зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", - заявив він.

Аршакян нагадав, що рішення уряду Вірменії про ратифікацію Римського статуту, який країна підписала ще 17 липня 1998 року, було ухвалено в грудні та стосувалось конфлікту з Азербайджаном.

Крім того, за словами віцеспікера, заяви про те, що Вірменія буде зобов'язана арештувати Путіна після ратифікації Римського статуту - неправильні.

"Це неправильне сприйняття, тому що не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти", - сказав парламентар.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей.

Як повідомлялося, Конституційний суд Вірменії 24 березня офіційно визнав зобов'язання країни щодо Римського статуту.

Проте варто зазначити, що уряд Вірменії у 2022 році звернувся до КС щодо визнання Римського статуту, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території невизнаного Нагірного Карабаху.

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