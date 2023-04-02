Проигнорируют Римский статут? Власти Армении обещают не арестовывать Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна в интервью "Арменпресс".

"Армения прислушалась к опасениям Российской Федерации и в состоянии сделать так, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не причинило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - заявил он.

Аршакян напомнил, что решение правительства Армении о ратификации Римского статута, подписанного страной еще 17 июля 1998 года, было принято в декабре и касалось конфликта с Азербайджаном.

Кроме того, по словам вице-спикера, заявления о том, что Армения будет обязана арестовать Путина после ратификации Римского статута - неправильны.

"Это неправильное восприятие, потому что не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего один из вариантов. Есть и другие варианты", - сказал парламентарий.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина по делу о депортации украинских детей.

Как сообщалось, Конституционный суд Армении 24 марта официально признал обязательство страны по Римскому статуту.

Однако следует отметить, что правительство Армении в 2022 году обратилось в КС о признании Римского статута, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления, совершенные на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

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