Прохолодна погода та дощі у частині України: синоптики дали прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.

Тим часом у Карпатах вдарив мороз і випав сніг.