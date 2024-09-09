Прохолода на заході, а бабине літо на решті території України: прогноз погоди на завтра

За прогнозом синоптика, денна температура повітря коливатиметься від +17 до +22 градусів, хоча у Тернопільській та Хмельницькій областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +25.

На решті території країни бабине літо продовжиться. У вівторок буде сонячно, сухо і тепло, з денними температурами від +24 до +28 градусів. Є ймовірність локальних дощів лише в Приазов'ї та у Дніпропетровській області.

Погода у столиці

У Києві також збережеться тепла погода - сонячно, вночі +12 градусів, вдень до +26. Однак, з'являться певні ризики через зависання димів різного походження та високу ймовірність пожеж через пересушене повітря.