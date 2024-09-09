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Прохолода на заході, а бабине літо на решті території України: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Завтра, 10 вересня, в західних областях України очікується прохолодна погода з дощами. Однак на решті території очікується бабине літо.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За прогнозом синоптика, денна температура повітря коливатиметься від +17 до +22 градусів, хоча у Тернопільській та Хмельницькій областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +25.

На решті території країни бабине літо продовжиться. У вівторок буде сонячно, сухо і тепло, з денними температурами від +24 до +28 градусів. Є ймовірність локальних дощів лише в Приазов'ї та у Дніпропетровській області. 

Погода у столиці

У Києві також збережеться тепла погода - сонячно, вночі +12 градусів, вдень до +26. Однак, з'являться певні ризики через зависання димів різного походження та високу ймовірність пожеж через пересушене повітря.

Погода в Україні у вересні

Початок осені в Україні виявився настільки теплим, що синоптики, попри календарний вересень, стверджують про продовження метеорологічного літа. Однак вони запевняють, що осінь ще встигне надолужити своє, навіть попри те, що суттєвого похолодання поки не спостерігається.

Експерти також не плекають ілюзій щодо вересневої погоди - окрім поступового зниження температури, можливі й перші заморозки.

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