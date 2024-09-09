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Прохлада на западе, а бабье лето на остальной территории Украины: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Завтра, 10 сентября, в западных областях Украины ожидается прохладная погода с дождями. Однако на остальной территории ожидается бабье лето.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, дневная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов, хотя в Тернопольской и Хмельницкой областях столбики термометров могут подняться до +25.

На остальной территории страны бабье лето продолжится. Во вторник будет солнечно, сухо и тепло, с дневными температурами от +24 до +28 градусов. Есть вероятность локальных дождей лишь в Приазовье и в Днепропетровской области. 

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В Киеве также сохранится теплая погода - солнечно, ночью +12 градусов, днем до +26. Однако, появятся определенные риски из-за зависания дымов различного происхождения и высокой вероятности пожаров из-за пересушенного воздуха.

Погода в Украине в сентябре

Начало осени в Украине оказалось настолько теплым, что синоптики, несмотря на календарный сентябрь, утверждают о продолжении метеорологического лета. Однако они уверяют, что осень еще успеет наверстать свое, даже несмотря на то, что существенного похолодания пока не наблюдается.

Эксперты также не питают иллюзий по сентябрьской погоде - кроме постепенного снижения температуры, возможны и первые заморозки.

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Погода в Украине