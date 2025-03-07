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Проходженню зими без відключень світла посприяв активний розвиток розподіленої генерації, - нардеп

П'ятниця 07 березня 2025 12:45
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Проходженню зими без відключень світла посприяв активний розвиток розподіленої генерації, - нардеп Фото: проходженню зими без відключень світла посприяв активний розвиток розподіленої генерації (dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

У 2024 році в Україні введено в експлуатацію 835 МВт додаткових потужностей розподіленої генерації, що в тому числі допомогло пройти зимовий період практично без відключень.

Про це заявив народний депутат Анатолій Костюх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Уніан".

"Частина нових генеруючих об’єктів працює для потреб великих споживачів, що сприяє зниженню загального навантаження на енергосистему, особливо в години пікового споживання. Розвиток розподіленої генерації є важливим елементом енергетичної безпеки країни", – зазначив Костюх.

Водночас, за його словами, в окремих ЗМІ поширюється маніпулятивна інформація щодо темпів розвитку розподіленої генерації.

"Опубліковані деякими ЗМІ цифри не відповідають реальній ситуації та вводять суспільство в оману. Насправді темпи введення нових потужностей є значними, і розбудова розподіленої генерації активно триває", – наголосив депутат.

Раніше повідомлялось, що Україна успішно пройшла зимовий період без масштабних відключень електроенергії, що стало результатом ефективної роботи Міністерства енергетики та всього енергетичного комплексу.

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Електроенергія Відключеня світла
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