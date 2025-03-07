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Прохождению зимы без отключений света поспособствовало активное развитие распределенной генерации, - нардеп

Пятница 07 марта 2025 12:45
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Прохождению зимы без отключений света поспособствовало активное развитие распределенной генерации, - нардеп Фото: прохождению зимы без отключений света поспособствовало активное развитие распределенной генерации (dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

В 2024 году в Украине введено в эксплуатацию 835 МВт дополнительных мощностей распределенной генерации, что в том числе помогло пройти зимний период практически без отключений.

Об этом заявил народный депутат Анатолий Костюх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Униан".

"Часть новых генерирующих объектов работает для нужд крупных потребителей, что способствует снижению общей нагрузки на энергосистему, особенно в часы пикового потребления. Развитие распределенной генерации является важным элементом энергетической безопасности страны", - отметил Костюх.

В то же время, по его словам, в отдельных СМИ распространяется манипулятивная информация о темпах развития распределенной генерации.

"Опубликованные некоторыми СМИ цифры не соответствуют реальной ситуации и вводят общество в заблуждение. На самом деле темпы введения новых мощностей являются значительными, и развитие распределенной генерации активно продолжается", - подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Украина успешно прошла зимний период без масштабных отключений электроэнергии, что стало результатом эффективной работы Министерства энергетики и всего энергетического комплекса.

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Электроэнергия Отключения света
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