Суттєві обмеження цією зимою: Шмигаль оцінив стан енергосистеми в Україні

В Україні, внаслідок російських масованих ударів, пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Українцям варто готуватися до суттєвих обмежень цієї зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - написав прем'єр-міністр.

Як відзначив Шмигаль, дефіцит потужності в Україні залишається суттєвий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський назвав регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії.

Також нещодавно Шмигаль розповів про те, як світ допомагає нашій країні вистояти цієї зими на тлі російської агресії.

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