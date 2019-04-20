Как проходит день тишины в Украине перед вторым туром выборов 2019: главное

Накануне выборов 2019 сегодня, 20 апреля 2019 года, в Украине объявлен день тишины - в этот день запрещена любая агитация. Подробнее о том, как проходит день перед голосованием - в материале РБК-Украина.

В день тишины политическая агитация запрещена

Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов. В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

Второй тур выборов 2019 назначен на 21 апреля

Во второй тур выборов 2019 вышли два кандидата, которые по результатам первого тура набрали наибольшее количество голосов - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Имена этих двух кандидатов будут указаны в бюллетени и за них будут отдавать свои голоса избиратели 21 апреля. Как и во время голосования в первом туре выборов, во время повторного голосования Центральная избирательная комиссия будет информировать о явке, первые результаты выборов, как ожидается, появятся в 20:00 - на это время запланировано оглашение данных экзит-полов. Окончательные результаты экзит-полов ожидаются в 22:00.

Первый тур выборов 2019

31 марта в Украине состоялся первый тур очередных выборов президента Украины. В избирательные бюллетени были включены 39 кандидатов, за которых избирателе отдавали свои голоса. Спустя неделю после голосования, 7 апреля, Центризбирком объявил официальные результаты голосования.

Так, согласно данным ЦИК, в первом туре выборов участие в голосовании приняли 18 893 864 человек. Более 1% голосов набрали девять кандидатов: Руслан Кошулинский (1,62%), Александр Вилкул (4,15%), Олег Ляшко (5,48%), Игорь Смешко (6,04%), Анатолий Гриценко (6,91%), Юрий Бойко (11,67%), Юлия Тимошенко (13,40%), Петр Порошенко (15,95%) и Владимир Зеленский (30,24%).

Как следует из данных ЦИК, лидером на выборах 2019 стал Владимир Зеленский. За него проголосовали 5 714 034 человек. Зеленского поддерживало большинство избирателей практически во всех областях Украины, кроме Ивано-Франковской (здесь поддержали Юлию Тимошенко), Луганской и Донецкой (здесь голосовали за Юрия Бойко), Львовской и Тернопольской (здесь большинство поддержало действующего президента Петра Порошенко). Также высокая поддержка у Зеленского среди военных - перевес в пользу Порошенко оказался незначительным.

За Порошенко проголосовали 3 014 609 избирателей, помимо Тернопольской и Львовской областей, президента поддержали и украинцы, голосовавшие за рубежом.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, Центризбирком объявил о проведении повторного голосования. Второй тур назначен на 21 апреля.