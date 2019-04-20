Как проходит день тишины в Украине перед вторым туром выборов 2019: главное

Второй тур выборов 2019 назначен на 21 апреля
Накануне выборов 2019 сегодня, 20 апреля 2019 года, в Украине объявлен день тишины - в этот день запрещена любая агитация. Подробнее о том, как проходит день перед голосованием - в материале РБК-Украина.
Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов. В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера.
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
Во второй тур выборов 2019 вышли два кандидата, которые по результатам первого тура набрали наибольшее количество голосов - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Имена этих двух кандидатов будут указаны в бюллетени и за них будут отдавать свои голоса избиратели 21 апреля. Как и во время голосования в первом туре выборов, во время повторного голосования Центральная избирательная комиссия будет информировать о явке, первые результаты выборов, как ожидается, появятся в 20:00 - на это время запланировано оглашение данных экзит-полов. Окончательные результаты экзит-полов ожидаются в 22:00.
31 марта в Украине состоялся первый тур очередных выборов президента Украины. В избирательные бюллетени были включены 39 кандидатов, за которых избирателе отдавали свои голоса. Спустя неделю после голосования, 7 апреля, Центризбирком объявил официальные результаты голосования.
Так, согласно данным ЦИК, в первом туре выборов участие в голосовании приняли 18 893 864 человек. Более 1% голосов набрали девять кандидатов: Руслан Кошулинский (1,62%), Александр Вилкул (4,15%), Олег Ляшко (5,48%), Игорь Смешко (6,04%), Анатолий Гриценко (6,91%), Юрий Бойко (11,67%), Юлия Тимошенко (13,40%), Петр Порошенко (15,95%) и Владимир Зеленский (30,24%).
Как следует из данных ЦИК, лидером на выборах 2019 стал Владимир Зеленский. За него проголосовали 5 714 034 человек. Зеленского поддерживало большинство избирателей практически во всех областях Украины, кроме Ивано-Франковской (здесь поддержали Юлию Тимошенко), Луганской и Донецкой (здесь голосовали за Юрия Бойко), Львовской и Тернопольской (здесь большинство поддержало действующего президента Петра Порошенко). Также высокая поддержка у Зеленского среди военных - перевес в пользу Порошенко оказался незначительным.
За Порошенко проголосовали 3 014 609 избирателей, помимо Тернопольской и Львовской областей, президента поддержали и украинцы, голосовавшие за рубежом.
Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, Центризбирком объявил о проведении повторного голосования. Второй тур назначен на 21 апреля.