Як проходить день тиші в Україні перед другим туром виборів 2019: головне

Напередодні виборів 2019 сьогодні, 20 квітня 2019 року, в Україні оголошено день тиші - в цей день заборонена будь-яка агітація. Докладніше про те, як проходить день перед голосуванням - у матеріалі РБК-Україна.

В день тиші політична агітація заборонена

Згідно з законом України про вибори президента України, за добу до голосування забороняється публікація та розповсюдження політичної реклами. Також забороняються агітація, зустрічі кандидатів з виборцями, дебати, прес-конференції та круглі столи за передвиборними програмами кандидатів. В цей день ЗМІ не можуть поширювати будь-яку інформацію про кандидатів. В день тиші заборонена також і зовнішня реклама агітаційного характеру.

За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність.

Другий тур виборів 2019 призначений на 21 квітня

У другий тур виборів 2019 вийшли два кандидати, які за результатами першого туру набрали найбільшу кількість голосів - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Імена цих двох кандидатів будуть вказані в бюлетені і за них будуть віддавати свої голоси виборці 21 квітня. Як і під час голосування в першому турі виборів, під час повторного голосування Центральна виборча комісія інформуватиме про явку, перші результати виборів, як очікується, з'являться о 20:00 - на цей час заплановано оприлюднення даних екзит-полів. Остаточні результати екзит-полів очікуються о 22:00.

Перший тур виборів 2019

31 березня в Україні відбувся перший тур чергових виборів президента України. У виборчі бюлетені були включені 39 кандидатів, за яких виборці віддавали свої голоси. Через тиждень після голосування, 7 квітня, Центрвиборчком оголосив офіційні результати голосування.

Так, згідно з даними ЦВК, в першому турі виборів участь у голосуванні взяли 18 893 864 осіб. Більше 1% голосів набрали дев'ять кандидатів: Руслан Кошулинський (1,62%), Олександр Вілкул (4,15%), Олег Ляшко (5,48%), Ігор Смешко (6,04%), Анатолій Гриценко (6,91%), Юрій Бойко (11,67%), Юлія Тимошенко (13,40%), Петро Порошенко (15,95%) і Володимир Зеленський (30,24%).

Як свідчать дані ЦВК, лідером на виборах 2019 став Володимир Зеленський. За нього проголосували 5 714 034 осіб. Зеленського підтримувала більшість виборців практично у всіх областях України, крім Івано-Франківської (тут підтримали Юлію Тимошенко), Луганської і Донецької (тут голосували за Юрія Бойка), Львівської та Тернопільської (тут більшість підтримала чинного президента Петра Порошенка). Також висока підтримка у Зеленського серед військових - перевага на користь Порошенка виявилася незначним.

За Порошенка проголосували 3 014 609 виборців, крім Тернопільської та Львівської областей, президента підтримали і українці, які голосували за кордоном.

Оскільки ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів, Центрвиборчком оголосив про проведення повторного голосування. Другий тур призначено на 21 квітня.