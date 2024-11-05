Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів

Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів, які засіли під відливом вікна будинку, прогризли монтажну піну та майже дістались до квартири людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис директора львівського притулку "Домівки врятованих тварин" Ореста Залипського у Facebook.
У неділю, 3 листопада, очільник львівського притулку "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський повідомив про "рятувальну місію 48 кажанів" виду "Вечірниця руда" (з родини Лиликові).
Він розповів: до притулку звернулись люди й повідомили, що кажани "ще трішки" й дістануться їхньої квартири у багатоповерхівці.
"Ми одразу поїхали до людей. Там нас зустріла ціла колонія кажанів", - уточнив спеціаліст.
Кажани під вікном квартири (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)
Він пояснив, що тварини:
"Тож усіх кажанів було відловлено й доставлено до домівки. І буде повернено у природу", - написав Залипський.
Ввечері понеділка, 4 листопада, Залипський розповів, що зоозахисники повернули у природу 46 кажанів (допоки дозволяє температурний режим).
"Нагадаємо, що нашою командою було врятовано кажанів, які оселились у відливі та пробирались вже у квартиру. Тож усіх було оглянуто, зважено, одягнено кільця для ідентифікації та повернуто у природу", - додав він.
Огляд кажанів експертами (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)
Уточнюється, що двоє кажанів з цієї колонії залишились у притулку, оскільки мають забої передпліччя.
46 із 48 врятованих кажанів повернули у природу (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)
Залипський оприлюднив також відео, на яких можна побачити, як рятувальники дістають кажанів з-під вікна, проводять огляд і згодом відпускають на волю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про низку дивовижних фактів щодо кажанів.
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