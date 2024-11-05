Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей

Что известно о спасении летучих мышей

В воскресенье, 3 ноября, глава львовского приюта "Домівки врятованих тварин" Орест Залипский сообщил о "спасательной миссии 48 летучих мышей" вида "Рыжая вечерница" (из семьи Лиликовых).

Он рассказал: в приют обратились люди и сообщили, что летучие мыши "еще немного" и доберутся до их квартиры в многоэтажке.

"Мы сразу поехали к людям. Там нас встретила целая колония летучих мышей", - уточнил специалист.

Летучие мыши под окном квартиры (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Он объяснил, что животные:

засели под отливом в окне

прогрызли всю монтажную пену

почти пробрались в квартиру

"Поэтому все летучие мыши были отловлены и доставлены в "Домівку". И будут возвращены в природу", - написал Залипский.

Спасение летучих мышей (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Вечером понедельника, 4 ноября, Залипский рассказал, что зоозащитники вернули в природу 46 летучих мышей (пока разрешает температурный режим).

"Напомним, что нашей командой были спасены летучие мыши, которые поселились в отливе и пробирались уже в квартиру. Поэтому все были осмотрены, взвешены, одеты кольца для идентификации и возвращены в природу", - добавил он.

Осмотр летучих мышей экспертами (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Уточняется, что двое летучих мышей из этой колонии остались в приюте, поскольку имеют ушибы предплечья.

46 из 48 спасенных летучих мышей вернули в природу (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Залипский опубликовал также видео, на которых можно увидеть, как спасатели достают летучих мышей из-под окна, проводят осмотр и позже отпускают на свободу.