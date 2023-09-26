Прогріється до +30. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Погода в Україні завтра, 27 вересня, буде по-справжньому літньою. У середньому температура повітря триматиметься на рівні +28 градусів, а на півдні - до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - розповіли синоптики.

За даними "Укргідрометцентра", температура вночі 9-14°, вдень 23-28°. При цьому у південній частині вночі 13-18°, вдень 25-30°, а в Карпатах вночі 6-11°, вдень 17-22°.

Погода в Україні на тиждень

За прогнозами синоптиків, погода в Україні протягом цього робочого тижня все ще буде літньою. Опади не передбачаються, а температура підніметься до +28 градусів.

Коли в Україні похолодає?

Помітне зниження температури в Україні на осінній лад чекається вже з 1 жовтня. При цьому, як розповідала синоптик Наталка Діденко, дощі затримаються через антициклон. Опади прийдуть в Україну на кілька днів пізніше – з 3 жовтня.