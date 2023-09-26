Прогреется до +30. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Погода в Украине завтра, 27 сентября, будет по-настоящему летней. В среднем температура воздуха будет держаться на уровне +28 градусов, а на юге - до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - рассказали синоптики.

По данным "Укргидрометцентра", температура ночью 9-14°, днем 23-28°. При этом в южной части ночью 13-18°, днем 25-30°, а в Карпатах ночью 6-11°, днем 17-22°.

Погода в Украине на неделю

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в течение этой рабочей недели все еще будет летней. Осадки не предполагаются, а температура поднимется до +28 градусов.

Когда в Украине похолодает?

Заметное понижение температуры в Украине на осенний манер ожидается уже с 1 октября. При этом, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, дожди чуть задержатся из-за антициклона. Осадки придут в Украину на несколько дней позже - с 3 октября.