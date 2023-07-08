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Прогріє до +34, але майже по всій Україні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

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Субота 08 липня 2023 07:00
Прогріє до +34, але майже по всій Україні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спека не покине Україну й 8 липня. При цьому майже по всій території очікуються дощі, грози та подекуди шквали вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні передбачається мінлива хмарність.

В західних та Житомирській областях опади не прогнозують. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На решті території короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі прогнозується на рівні 14-19°, вдень 20-25°. В центральних областях до 27°, а в південно-східній частині вночі 19-24°, вдень 29-34°.

Прогріє до +34, але майже по всій Україні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами (вдень місцями).

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 23-25°, по області вночі 14-19°, вдень 20-25°.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с.

При цьому вночі очікуються грози, через що оголошено І рівень небезпечності.

Прогріє до +34, але майже по всій Україні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора ввечері та вночі Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксували блискавку, сильні пориви вітру та зливу.

Окрім того, синоптики повідомляли, що в липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла.

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