Київ накрила сильна гроза та злива
Ввечері 6 липня Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксують сильні пориви вітру та зливу.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
У столиці оголошено І рівень небезпечності. Деякі райони накрив дощ, небо заповнили блискавки, почався грім.
В окремих районах області - гроза та шквали вітру 15-20 м/с.
Варто зазначити, що раніше синоптики попереджали про негоду у Києві та області.
Погода в Україні
Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.
За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.
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