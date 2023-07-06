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Київ накрила сильна гроза та злива

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Київ, Четвер 06 липня 2023 22:03
Київ накрила сильна гроза та злива Фото: Київ накрила сильна гроза та злива (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 6 липня Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксують сильні пориви вітру та зливу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У столиці оголошено І рівень небезпечності. Деякі райони накрив дощ, небо заповнили блискавки, почався грім.

В окремих районах області - гроза та шквали вітру 15-20 м/с.

Варто зазначити, що раніше синоптики попереджали про негоду у Києві та області.

Погода в Україні

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.

За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

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