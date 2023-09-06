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Прогріє до +30 і без дощів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 6 вересня буде теплою. Температура підніметься до +30 градусів, а опади не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°. У південній частині вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі очікується на рівні 12-14°, вдень 24-26°; по області вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температурні рекорди

Цьогорічне літо у Києві було одним із найтепліших в історії. Протягом трьох місяців було оновлено 13 рекордів. Середня температура повітря склала +21,6 градусів, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму.

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