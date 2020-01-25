Boeing 777X начал первый испытательный полет

Фото: Boeing 777X (boeing.com.)

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X 25 января поднялся в воздух, он вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Трансляцию первого испытательного полета нового лайнера компания ведет на своем сайте.

В компании заявили, что данный полет является "важным этапом тщательных испытаний" лайнера Boeing 777X. Он, как отмечают в Boeing, является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".

Напомним, изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года. Во время испытания нового Boeing 777X произошла поломка грузовой двери, в связи с чем компания была вынуждена прекратить проведение испытаний самолета.

Также сообщалось, что Boeing переносли первые поставки новой модели 777X с середины 2020 до начала 2021 из-за задержек с тестовыми полетами, которые были вызваны нерешенными проблемами с двигателем и отрывом двери во время тестирования.