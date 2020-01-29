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У "Прогрестех-Україна" розповіли про досвід роботи інженерів з Boeing

Новини » Промисловість     29.01.2020 - 14:00
У "Прогрестех-Україна" розповіли про досвід роботи інженерів з Boeing
Фото: Тетяна Бичкова (прес-служба компаніі)

У проектуванні першого річного примірника 777Х брали участь українські інженери

Команда інженерів української компанії "Прогрестех-Україна" брала участь у проектуванні літаків нового сімейства Boeing. Про це повідомила заступник директора по зв'язках з громадськістю "Прогрестех-Україна" Тетяна Бичкова в інтерв'ю Delo.ua

"777X — новітній із серії далекомагістральних літаків Boeing, і ми пишаємося, що ціла команда наших інженерів причетна до цього літака. Ми брали участь у моделюванні та прочностном аналізі конструкцій елементів планера та ряді інших робіт", - зазначила Бичкова.

За її словами, досвід роботи з такими світовими авіакомпаніями як Boeing дозволяє компанії отримувати унікальний досвід і підвищувати кваліфікацію своїх інженерів. «Наші інженери отримали унікальний досвід роботи на найсучаснішому проекті, з найсучаснішими технологіями, а значить їх кваліфікація підвищилася», - додала заступник директора по зв'язках з громадськістю "Прогрестех-Україна".

Нагадаємо, 25 січня 2020 року перший льотний екземпляр 777X піднявся в небо з аеродрому Пайн Філд (Paine Field), розташованого поруч із заводом Boeing в Еверетті (штат Вашингтон, США). Майже 4-годинний політ 777-9X ознаменував початок льотної фази програми випробувань сімейства найбільших у світі двомоторних комерційних широкофюзеляжних літаків.

"Прогрестех-Україна" заснована в 2007 році, центральний офіс розташований у Києві, а філії – у Харкові та у Львові. Компанія надає інженерні послуги провідним світовим виробникам авіатехніки, розробляє програмне забезпечення та проектні рішення для підприємств транспортної та промислової інфраструктури. Входить в першу трійку інженерно-конструкторських центрів України. Основним партнером і замовником Прогрестех-Україна є компанія Boeing. У "Прогрестех-Україна" працює понад 700 висококваліфікованих співробітників, більше 60 з яких повернулися в Україну для роботи в інженерних проектах компанії.

У &quot;Прогрестех-Україна&quot; розповіли про досвід роботи інженерів з Boeing

Boeing планує провести перший тестовий політ нового літака 777X
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