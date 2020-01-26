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Boeing 777X успешно завершил первый полет

Новости » Транспорт     26.01.2020 - 02:30
Boeing 777X успешно завершил первый полет
Фото: Boeing 777X (boeing.com.)

Полет продолжался более трех часов

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу успешно завершил первый полет крупнейшего в мире двухмоторного лайнера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пассажирский реактивный самолет длиной 252 фута приземлился на поле Боинг возле центра Сиэтла в 14:00. по местному времени (22:00 по Гринвичу) после первого полета, который происходил на протяжении более трех часов.

Отмечается, что после этого полета начинается год испытаний до поступления нового Boeing 777X на межконтинентальную службу в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Boeing 777X 25 января поднялся в воздух, он вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон).

Напомним, изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года. Во время испытания нового Boeing 777X произошла поломка грузовой двери, в связи с чем компания была вынуждена прекратить проведение испытаний самолета.

Также сообщалось, что Boeing переносли первые поставки новой модели 777X с середины 2020 до начала 2021 из-за задержек с тестовыми полетами, которые были вызваны нерешенными проблемами с двигателем и отрывом двери во время тестирования.

Поставки Boeing 777X переносят из-за проблем с двигателем В Boeing столкнулись с проблемами при испытании нового лайнера
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