Прогресисти-демократи можуть зірвати промову Трампа у Конгресі, - CNN

У фракції демократів в Палаті представників зростає напруга через промову президента Дональда Трампа в Конгресі.

Лідери демократів хочуть, щоб їхні члени демонстрували стриманість, а прогресивні члени політсили зважують, чи слід кидати виклик своїй керівній команді та влаштовувати протест проти його дій.

Гнів і розбіжності щодо тактики вихлюпнулися на закритих засіданнях упродовж тижня, зокрема у вівторок, коли лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс і його провідні заступники радили своїм колегам не відволікатися від загального послання партії щодо реальних наслідків урядової "чистки" Трампа.

Серед пропозицій від Джефріса не було жодних знаків, реквізиту і трюків, що привертають увагу, які могли б бути використані Республіканською партією.

Це викликало певний спротив на засіданні фракції у вівторок.

"Я до біса розлючений", - сказав депутат Марк Покан, прогресивний демократ з Вісконсину. За словами багатьох присутніх у залі, їхні виборці засмутяться, якщо демократи не дадуть чітко зрозуміти свою опозиційність.

Джерела у Демократичній партії повідомили CNN, що Покан та інші члени Конгресу все ще можуть кинути виклик керівництву демократів під час промови і розпочати протест проти Трампа - ймовірно, за допомогою плакатів і реквізиту.

Члени прогресивної фракції Конгресу та інші обговорювали можливість тримати плакати з написами "правда/неправда" і "брехня", а також принести коробки з яйцями, щоб продемонструвати високі ціни на цей продукт, з якими стикаються американські споживачі.

Водночас, деякі демократи чітко дали зрозуміти, що не зацікавлені у відвідуванні промови та бойкотуватимуть її. Серед них - затятий ворог Трампа, ветеран-депутат Максін Вотерс із Каліфорнії, а також представниця штату Нью-Йорк Александрія Окасіо-Кортес.