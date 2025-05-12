Прогрес чи катастрофа: думки українців щодо штучного інтелекту розділилися

Українці добре знають про штучний інтелект, але мало використовують його можливості. Думки з приводу ШІ розділилися з ухилом у песимізм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
За даними опитування, реальне використання ШІ серед українців залишається обмеженим: 64% населення не використовують взагалі, з них:
Ще 9% опитаних пробували користуватися ШІ, але не впровадили його у повсякденне життя.
Лише 26% респондентів мають досвід практичного використання ШІ, з них:
"Ці цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя, а частка регулярних користувачів (щонайменше раз на тиждень) становить 17%", - йдеться в повідомленні.
Найбільша частка респондентів (45%) висловлює побоювання щодо ШІ, вважаючи, що він містить значні ризики та може призвести до серйозних проблем або навіть катастроф.
Водночас 39% опитаних мають позитивне бачення - вони вважають, що ШІ сприяє прогресу й наближає людство до кращого майбутнього.
Загалом, баланс між оптимістами і песимістами щодо ШІ зміщений у бік обережного або критичного сприйняття за винятком молоді. У групі 18-29 років 63% оптимістів і тільки 30% песимістів, зазначають соціологи.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 14 лютого - 4 березня 2025 року серед 1029 респондентів.
Нагадаємо, новий папа римський Лев XIV продовжив лінію свого попередника та визнав ШІ як одну з найважливіших проблем, що стоять перед людством. На його думку, ШІ становить виклик для захисту "людської гідності, справедливості та праці".
Водночас в ОАЄ впровадять штучний інтелект у навчальну програму державних шкіл вже цього року. Предмет почнуть викладати від дитячих садків до 12 класу в школах.
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