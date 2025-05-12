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Прогресс или катастрофа: мнения украинцев об искусственном интеллекте разделились

Фото: почти половина украинцев воспринимают искусственный интеллект воспринимают как угрозу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцы хорошо знают об искусственном интеллекте, но мало используют его возможности. Мнения по поводу ИИ разделились с уклоном в пессимизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, реальное использование ИИ среди украинцев остается ограниченным: 64% населения не используют вообще, из них:

  • 12% впервые слышат и не знают, что такое ИИ;
  • 52% знают об ИИ, но ни разу им не пользовались.

Еще 9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.

Только 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ, из них:

  • 9% нерегулярных пользователей (несколько раз в месяц или реже);
  • 17% - регулярных пользователей (12% - ежедневно или почти ежедневно и 5% - несколько раз в неделю).

"Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности об ИИ (88%), но одновременно и о значительном разрыве между знанием и практикой. Лишь каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (минимум раз в неделю) составляет 17%", - говорится в сообщении.

Восприятие ИИ

Наибольшая доля респондентов (45%) выражает опасения относительно ИИ, считая, что он содержит значительные риски и может привести к серьезным проблемам или даже катастрофам.

В то же время 39% опрошенных имеют позитивное видение - они считают, что ИИ способствует прогрессу и приближает человечество к лучшему будущему.

В целом, баланс между оптимистами и пессимистами в отношении ИИ смещен в сторону осторожного или критического восприятия за исключением молодежи. В группе 18-29 лет 63% оптимистов и только 30% пессимистов, отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года среди 1029 респондентов.

 

Напомним, новый папа римский Лев XIV продолжил линию своего предшественника и признал ИИ как одну из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. По его мнению, ИИ представляет вызов для защиты "человеческого достоинства, справедливости и труда".

В то же время в ОАЭ внедрят искусственный интеллект в учебную программу государственных школ уже в этом году. Предмет начнут преподавать от детских садов до 12 класса в школах.

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КМИСИскусственный интеллект