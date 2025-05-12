Прогресс или катастрофа: мнения украинцев об искусственном интеллекте разделились

По данным опроса, реальное использование ИИ среди украинцев остается ограниченным: 64% населения не используют вообще, из них:

12% впервые слышат и не знают, что такое ИИ;

52% знают об ИИ, но ни разу им не пользовались.

Еще 9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.

Только 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ, из них:

9% нерегулярных пользователей (несколько раз в месяц или реже);

17% - регулярных пользователей (12% - ежедневно или почти ежедневно и 5% - несколько раз в неделю).

"Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности об ИИ (88%), но одновременно и о значительном разрыве между знанием и практикой. Лишь каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (минимум раз в неделю) составляет 17%", - говорится в сообщении.

Восприятие ИИ

Наибольшая доля респондентов (45%) выражает опасения относительно ИИ, считая, что он содержит значительные риски и может привести к серьезным проблемам или даже катастрофам.

В то же время 39% опрошенных имеют позитивное видение - они считают, что ИИ способствует прогрессу и приближает человечество к лучшему будущему.

В целом, баланс между оптимистами и пессимистами в отношении ИИ смещен в сторону осторожного или критического восприятия за исключением молодежи. В группе 18-29 лет 63% оптимистов и только 30% пессимистов, отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года среди 1029 респондентов.