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Програвати не вміють. Румунія поскаржилася у ФІФА на збірну України U-21: що трапилося

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Бухарест, Понеділок 26 червня 2023 17:15
Програвати не вміють. Румунія поскаржилася у ФІФА на збірну України U-21: що трапилося Фото: Румунська команда не змогла нічого протиставити українцям на полі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Федерація футболу Румунії звернулася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо перевірки можливого порушення молодіжною збірної України регламенту через участь у стартовому турі футболістів національної команди Анатолія Трубіна та Георгія Судакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням PlaySport.

Воротар і хавбек 19 червня зіграли матч кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Мальти (1:0) у складі збірної України. Натомість 21 червня дует виконавців зіграв за молодіжку проти Хорватії U-21 у першому турі групового етапу Євро-2023 серед 21-річних.

У регламенті ФІФА зазначено, що гравець збірної U-21 може взяти участь у поєдинку після того, як із моменту його останньої появи в складі головної команди мине 48 годин. Між стартовими свистками матчів проти Мальти та Хорватії U-21 минуло рівно дві доби, тож Трубін відпочивав трохи менше зазначеного часу. Натомість Судаков зіграв проти балканців фінальні 7 хвилин і вписався в ліміт.

Федерація футболу Румунії прагне отримати роз'яснення ФІФА з цього питання. Можливі санкції проти України U-21 наразі невідомі. "Синьо-жовті" виграли обидва стартові матчі молодіжного Євро-2023 і достроково вийшли в плей-офф турніру. Зокрема, румуни мінімально поступилися хлопцям Руслана Ротаня.

Разом із українською командою отримати проблеми може і Грузія U-21. Оборонець донецького "Шахтаря" Гіоргі Гочолейшвілі взагалі провів два матчі впродовж доби. 20 червня він зіграв 35 хвилин проти Шотландії за національну команду, а 21 червня вийшов на 33 хвилини проти Португалії U-21.

До слова, напередодні оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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